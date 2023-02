Gli aerei da guerra dell'aeronautica militare israeliana hanno effettuato sortite nella Striscia di Gaza all'inizio di giovedì in risposta a un attacco missilistico nel sud di Israele ore prima, mentre un nuovo giro di allarmi missilistici suonava a Sderot e nelle città vicine, hanno detto i militari.

L'esercito israeliano conferma di aver "attaccato nella Striscia di Gaza" giovedì, poche ore dopo aver dichiarato di aver intercettato un razzo lanciato dal territorio palestinese.

Gaza, densamente popolata da 2,3 milioni di persone, è sotto il blocco israeliano da quando Hamas ha preso il potere nel 2007.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), un gruppo armato palestinese laico, ha dichiarato di aver lanciato salve di razzi su Israele all'inizio di giovedì in risposta agli attacchi aerei e alla "aggressione sistematica" contro i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Mercoledì scorso, l'infuocato ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, che sovrintende alle carceri, ha dichiarato che avrebbe portato avanti i piani per inasprire le condizioni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Ha affermato che il recente attacco di razzi era dovuto alla sua decisione di chiudere due panetterie improvvisate gestite da militanti palestinesi nelle carceri israeliane e ha definito le panetterie parte dei "benefici" ingiustificati a cui erano soggetti i "terroristi".

"Il lancio da Gaza non indebolirà la mia determinazione a continuare a lavorare per cambiare le condizioni dei campi estivi dei terroristi assassini", ha detto il ministro.

Il servizio penitenziario israeliano ha affermato che i problemi sono iniziati venerdì scorso quando ha messo in isolamento dozzine di prigionieri palestinesi dopo l'attacco di un palestinese avvenuto nei pressi di una sinagoga in un insediamento israeliano in Cisgiordania, a pochi chilometri da Gerusalemme est.