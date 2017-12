"Tre Attori in Affitto" a teatro arriva la commedia diretta da Alessia Izzo

TRE ATTORI IN AFFITTO è la nuova commedia, diretta dalla figlia d’arte, Alessia Izzo, figlia del noto attore comico Biagio, e in scena al Teatro Cyrano di Roma dal 12 al 14 gennaio 2018 in prima nazionale.

I protagonisti sono tre volti noti del piccolo schermo: Danilo Brugia (CentoVetrine, Rossella, Le Tre Rose di Eva), Hamarz Vasfi (Un posto al sole), Pio Stellaccio (L’Isola di Pietro) insieme all’attrice Noemi Giangrande, in un testo divertente, ironico, assolutamente da non perdere.

Prodotta da Stefano Francioni, TRE ATTORI IN AFFITTO è stata scritta dallo stesso Hamarz Vasfi.



La commedia sarò poi in tournèe, prima in Abruzzo, poi in Campania, a Napoli, al Teatro Bolivar, il 7 e l’8 aprile.



La regista Alessia Izzo la descrive così: “Tre attori in Affitto” è una commedia molto divertente scritta da Vittorio Hamarz Vasfi , sua prima volta alla scrittura! Mi presentò questo progetto davvero esilarante e non potei rispondere altro che si! Racconta magnificamente le difficoltà del nostro mestiere. Rende visibile a tutti quanto in realtà sia dura la vita dell’artista, quando i provini non vanno e sei costretto ad arrangiarti con un secondo lavoro non sempre dignitoso, talvolta ridicolo, e soprattutto mostra l’ipocrisia dell’attore costretto a dividere casa con dei colleghi ma che si vergogna di far sapere che oltre ad una “Diretta” sui social in realtà non gira nulla da mesi! Danilo Brugia e Pio Stellaccio saranno i protagonisti insieme a Vittorio di questa follia che andrà in scena dal 12 Gennaio a Roma con la presenza femminile della bravissima Noemi Giangrande”.