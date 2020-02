I pensionati italiani che si trasferiscono all'estero esportano capitali, non pagano le tasse, fanno la bella vita... tutto a spese nostre! Ma è realmente così?

Facciamo chiarezza su tante stupidaggini.

Le tasse si pagano per sostenere le spese dei servizi comuni e quindi è giusto pagare le tasse nel Paese in cui si vive. Poi, è bene sapere che gli italiani che decidono di risiedere stabilmente all'estero, in Italia perdono tutti i diritti (tranne quello di voto).

Uno di questi è l'accesso al servizio sanitario nazionale. Insomma, si perde il medico di famiglia e a cascata tutto il resto. E siccome i pensionati sono persone in avanti negli anni e quindi spesso anche cagionevoli di salute, la domanda è: quanto risparmia lo Stato?