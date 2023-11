"Siamo arrivati al termine di questa stagione ed è tempo per tutti noi di fare l'ultimo sforzo prima di un po' di meritato riposo. A Las Vegas abbiamo dimostrato di saper lavorare molto bene e di essere in grado di far fronte anche alle situazioni più anomale senza perdere la concentrazione. Dobbiamo continuare così anche ad Abu Dhabi, dove arriviamo dopo aver colmato quasi del tutto il divario in classifica dalla Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori. Abbiamo ormai imparato a conoscere la nostra monoposto e sappiamo che il suo livello di competitività ad Abu Dhabi non sarà pari a quello di Las Vegas, ma siamo anche ben consci di quanto i valori tra i team che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta siano ravvicinati. Ogni dettaglio può fare la differenza, e l'esito positivo della nostra stagione si giocherà punto a punto. Vogliamo essere noi ad avere la meglio, dobbiamo mettercela tutta!"

Così Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, ha introdotto gli obiettivi della rossa per l'ultima gara della stagione 2023, il Gran Premio di Abu Dhabi, che si disputerà domenica prossima in notturna sul circuito di Yas Marina, 5,2 Km da ripetersi per 58 volte.

Il tracciato, progettato da Hermann Tilke, è caratterizzato dal rettilineo di 1,2 km, delimitato dalle curve 5 e 6 da percorrere a bassa velocità, uno dei punti dove è più semplice effettuare i sorpassi. Altro punto da tenere sott'occhio è il tratto dalla curva 10 fino alla 12, che costringe i piloti a frenare bruscamente, scaricando sul lato destro di ogni pilota un enorme carico.

Sul tracciato, ci sono curve da bassa, media e alta velocità, a partire dal primo settore, che presenta cambi di direzione molto veloci sui quali, anche sul giro secco, è necessario controllare lo scivolamento delle gomme per evitarne il surriscaldamento. Il secondo settore è caratterizzato dai due lunghi rettilinei sui quali si può usare il DRS, punti dove si assiste alla maggior parte dei sorpassi in gara. Il settore finale al porto turistico richiede precisione da parte del pilota, che deve gestire il sovrasterzo e la scarsa aderenza delle gomme posteriori, che in quella zona tendono a surriscaldarsi.



Che cosa hanno detto i due piloti Ferrari?

Carlos Sainz: "Siamo pronti per un weekend ad alta intensità – ha detto ai media nel paddock di Abu Dhabi –. Vogliamo chiudere in bellezza qui ad Abu Dhabi lottando per gli obiettivi che sono ancora alla portata, e dunque per il secondo posto tra i Costruttori e il quarto fra i piloti.Le posizioni per cui lottiamo nel fine settimana hanno senso solo in questi giorni: nessuno ricorderà la mia lotta con Fernando, Lando e Charles per il quarto posto fra qualche tempo e forse nemmeno quella fra Ferrari e Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori. Sono target da weekend che è bello avere: aiutano in termini di motivazione a fare tutto nel migliore dei modi e credo che abbiamo dimostrato di avere il potenziale per recuperare i quattro punti che ci separano dai nostri rivali diretti. Non sarà facile perché su questa pista ci aspettiamo che Red Bull e McLaren possano andare più forte di noi, per cui rischiamo di lottare per piazzamenti che assegnano un numero limitato di punti e così essere davanti potrebbe non bastare. Ce la metteremo tutta comunque".

Charles Leclerc: "Credo sia stata una buona iniezione di fiducia, sapevamo che avremmo avuto la chance di fare bene e l'abbiamo colta. Avremmo anche potuto fare meglio e vincere, ma l'importante è aver avuto le giuste risposte dalla SF-23, confermando che abbiamo intrapreso la direzione giusta a livello di sviluppo.Credo che fin qui abbiamo fatto un buon lavoro, detto questo sappiamo che con la Mercedes sarà una lotta all'ultimo respiro. Di sicuro noi ci arriviamo con uno slancio positivo, sulla scorta delle ultime buone gare, anche se Mercedes storicamente è sempre andata bene qui. Saremo molto vicini e tutto dipenderà dai piccoli dettagli, da chi riuscirà ad ottimizzare l'assetto a delle rispettive vetture nelle prove libere".

Questo il programma della gara:

Venerdì 24 novembre

ore 10:30 Prove libere 1

ore 14:00 Prove libere 2

Sabato 25 novembre

ore 11:30 Prove libere 3

ore 18:15 Qualifiche

Domenica 26 novembre

ore 14:00 Gara