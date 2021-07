La Russia ha intenzione di dare una accelerata all'adozione di una valuta digitale di Stato.

Secondo quanto comunicato dalla locale banca centrale, a inizio del prossimo anno dovrebbe cominciare una fase di test, subito dopo che sarà stato creato il prototipo di rublo digitale.

Nel frattempo però, la governatrice della Banca di Russia, Elvira Nabiullina, continua a tuonare contro le criptovalute tradizionali:

"Sono uno degli investimenti più pericolosi attualmente esistenti sul mercato. E’ molto più facile perdere soldi che guadagnarli. Le criptovalute come Bitcoin sono denaro falso e non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per i pagamenti in Russia".