Il 5 novembre, a piazza San Giovanni, promossa dalla coalizione Europe for peace a cui si sono unite centinaia tra associazioni, organizzazioni e partiti (in tutto 600 realtà), si terrà la manifestazione per promuovere la pace in Ucraina.

Alle ore 12 in piazza della Repubblica è previsto il raduno dei partecipanti che in corteo, un'ora dopo, inizieranno il loro cammino per raggiungere piazza San Giovanni in Laterano dove, intorno alle 15, sono previsti i primi interventi dal palco, su cui si alterneranno i rappresentanti delle principali organizzazioni promotrici, alternati alle testimonianze di vittime di guerra, di attivisti per la pace ucraini, di disertori russi...

Come già accennato, all'iniziativa hanno aderito circa 600 realtà della società civile, tra cui Acli, Arci, Anpi, Agesci, Altromercato, Beati i costruttori di pace, Focsiv, Libera, Link2007, Legambiente, Opal, Pax Chisti, Action Aid, Antigone, Capodarco, Fondazione Finanza Etica, Legambiente, Wwf, Greenpeace, Associazione Papa Giovanni XXIII, Comunità di Sant'Egidio, Marcia Perugia Assisi, Pro Civitate Cristiana, Emergency, Cgil, Cisl, Uil...

Ma anche alcuni partiti non si sono tirati indietro. Adesioni formali sono state inviate da Alleanza Verdi Sinistra, Articolo Uno, Partito Democratico, ... oltre che da eurodeputati di diversi gruppi politici guidati da Pierfrancesco Majorino del Pd e da numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle.

A tutti i politici, i promotori chiedono "coerenza per il futuro". Pertanto, al di là delle scelte operate nei mesi scorsi, chi ora sottoscrive la piattaforma per il cessate il fuoco, il negoziato internazionale e il bando delle armi nucleari dovrà impegnarsi ad agire politicamente per perseguire questi obiettivi condivisi.

In vista della manifestazione del 5 novembre il M5S ha organizzato per oggi un evento speciale della sua Scuola di Formazione. Una lezione magistrale, dal titolo “Politica e Pace” insieme a tre illustri ospiti: Jeffrey Sachs, economista e saggista, Barbara Spinelli, giornalista e saggista, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Sarà un’occasione di confronto e di partecipazione. L'evento è previsto per le ore 17.00 presso il Tempio di Adriano. L'evento potrà essere seguito in streaming sul sito e sui canali ufficiali della Scuola di Formazione.