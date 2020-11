La Giunta municipale ha approvato quattro delibere, con le quali si assegnano alle società di mutuo soccorso delle aree all’interno del cimitero comunale, ponendo fine ad una questione, che si trascinava da oltre cinque anni ed ha determinato anche contenziosi amministrativi con la nomina a Palazzo dell’Aquila, da parte del T.A.R., di commissari ad acta.

Le società, che saranno interessate al rilascio della concessione per la costruzione di nuove cappelle, sono quattro: “Ordine e Lavoro”, “Il Progresso”, “Natale Puglisi” e “Miglioramento”.

Altre due invece si erano viste riconosciuto il loro diritto lo scorso mese di agosto con un provvedimento del commissario ad acta. Le superfici assegnate a ciascuna Confraternita variano tra i 160 ed i 200 metri quadri. Il prezzo, stabilito nel lontano 2012, è di 450 euro al mq e dunque complessivamente l’introito per le casse comunali, una volta firmate le convenzioni, sarà di 480 mila euro.

Il pagamento del corrispettivo di concessione per la parte destinata a coprire il costo di redazione del progetto esecutivo e per la completa realizzazione delle opere di sistemazione dell’area dovrà essere versato al Comune in ragione della quota spettante calcolata sulla base dei loculi realizzabili, in unica soluzione all’atto della sottoscrizione della convenzione, convenzione che potrà essere stipulata, una volta completato il progetto esecutivo. “Si chiude una vera e propria telenovela – afferma il Sindaco Pippo Midili – che si era aperta, non capisco ancora per quale ragione. Nel corso dell’Amministrazione Pino, quando avevamo approvato un chiaro atto di indirizzo al dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio per la predisposizione e la sottoscrizione alle società di una convenzione; invece in questi anni tutto si era bloccato con le motivazioni più strane, che mi sono state date quando da Consigliere comunale sollevavo il problema. Una volta mi fu detto che si stava lavorando per predisporre la convenzione, poi improvvisamente che non si poteva fare nulla, perché mancava il piano regolatore del cimitero, cosa inverosimile, visto che sino a questo momento si è costruito senza quello strumento urbanistico”.

L’Assessore Maurizio Capone, proponente dei quattro provvedimenti adottati dall’Esecutivo, ha assicurato che “a stretto giro gli uffici definiranno le pratiche anche perché è assurdo che in una città come Milazzo si sia ritrovata a causa di ritardi senza loculi. Oggi abbiamo verificato che effettivamente la questione poteva chiudersi senza intoppi e soprattutto senza costringere il Comune a sborsare soldi per contenziosi e per pagare i commissari ad acta; ma ormai guardiamo avanti”.