Ieri pomeriggio durante i lavori di riqualificazione dell’area limitrofa al Castello, in una zona di cantiere, interessata dalle operazioni di scavo per la realizzazione di un cordolo delimitativo del percorso pedonale, destinato anche ai portatori di handicap, sono state rinvenute dalla benna del mezzo meccanico alcune ossa.

Immediatamente il funzionario della Soprintendenza incaricata dell’alta sorveglianza nel cantiere ha informato la Soprintendenza di Messina e la direzione lavori e nell’attesa di valutare come procedere (potrebbe trattarsi di ossa appartenenti alle sepolture in passato rinvenute in zone attigue) si è deciso di sospendere l’attività di scavo e movimentazione terra nel tratto interessato.

Le attività per adesso proseguiranno regolarmente in altre aree di cantiere senza intaccare le finalità dell’intervento progettuale.