A Firenze corsi LGBT patrocinati dal Comune

A Firenze corsi LGBT patrocinati dalla Città Metropolitana Firenze e promossi dall’Associazione Ireos dal titolo ‘Territorio Plurale’.

L’Associazione Ireos come riportato d Il Giornale è un’associazione LGBT sostenuta dall’Università di Firenze e da Ready (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti-discriminazione per Orientamento Sessuale e Identità di Genere) oltre a altre istituzioni.

IREOS è un’associazione di volontariato di e per gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali nata nel 1997 a Firenze.

L’evento in questione tratterà dei corsi speciali in diritti delle coppie gay, sui relativi cambiamenti all’anagrafe per le persone transgender e anche sui figli delle famiglie Arcobaleno. ‘Territorio Plurale’ inizierà il 22 ottobre prossimo per concludersi il 7 novembre.

Questa manifestazione si rivolge come affermato nel loro comunicato ufficiale “ai dipendenti e alle dipendenti degli enti pubblici e privati del territorio, in particolare ai soggetti operanti nei settori anagrafe, socio-assistenziale e sanitario, polizia locale, scuola, sport e cultura”.

Iniziativa molto interessante che dovrebbe essere replica a livello Nazionale con il patrocinio del Governo e delle altre Alte cariche del Governo italiano. Oltre a una Legge contro l’Omofobia.