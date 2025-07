Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Genova ha mostrato segnali concreti di ripresa. Dopo un periodo di incertezza, complice il calo dei tassi e una maggiore fiducia da parte dei consumatori, si registra un ritorno dinamico della domanda, sempre più consapevole e qualificata. Gli acquirenti sembrano avere le idee ben chiare: cercano immobili già ristrutturati, energeticamente efficienti e subito abitabili. Una tendenza che si riflette un po' in tutta la Liguria, dove cresce la richiesta di seconde case da parte di acquirenti italiani e stranieri, attratti dal fascino dell’entroterra e delle località costiere.



UN'OFFERTA DA RINNOVARE

In questo generale dinamismo, emerge una criticità: l’offerta non è al passo con la domanda. Mancano immobili ristrutturati e in classe energetica elevata, soprattutto nelle zone più centrali e servite. I margini di espansione edilizia sono limitati e la disponibilità di immobili adatti è in continuo calo. Un contesto che, secondo le previsioni dei consulenti immobiliari REMAX operativi nel territorio, porterà a una progressiva pressione sui prezzi, anche in vista dell’atteso collegamento ferroviario veloce Milano–Genova, destinato ad accrescere ulteriormente l’attrattività della città.



DOMANDA VIVACE E FOCUS SULL'EFFICIENZA

A Genova si cercano soprattutto appartamenti ristrutturati tra i 70 e i 100 mq, con taglio trilocale, ideali per giovani coppie e famiglie. I compratori mostrano una forte attenzione per le prestazioni energetiche e per la presenza di spazi esterni. Il budget medio varia tra i 160.000 e i 200.000 euro, con disponibilità a salire nel caso di immobili in classe A o di nuova costruzione. La vivacità del mercato si registra in particolare nel centro, nella zona del Levante e a Sestri Ponente. La domanda, inoltre, è sostenuta anche dalle agevolazioni sui mutui per i giovani alla ricerca della prima casa.



LOCAZIONI IN TENSIONE E MERCATO TURISTICO IN FERMENTO

Il mercato delle locazioni mostra un’elevata domanda, spesso insoddisfatta: a cercare casa sono studenti, lavoratori, giovani coppie e turisti. I bilocali e trilocali arredati, in zone ben collegate, sono i più richiesti. Parallelamente, il comparto turistico vede una forte domanda, soprattutto da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, per piccoli appartamenti ristrutturati nelle aree più iconiche di Genova – come Nervi, Boccadasse e il centro storico – oltre che lungo la riviera, da destinare a finalità miste tra uso personale e affitti brevi. Nell’entroterra ligure, invece, l’interesse è sostenuto soprattutto da stranieri del Nord Europa, che cercano seconde case nei piccoli borghi suggestivi e panoramici.



PREVISIONI 2025

Il mercato residenziale genovese appare orientato verso una fase di stabilità nei volumi di compravendita, ma con una possibile spinta al rialzo dei prezzi, trainata dalla scarsità dell’offerta e dalla domanda sempre più qualificata. L’interesse per immobili efficienti, ristrutturati e ben posizionati sembra destinato a rafforzarsi nei prossimi mesi. Le prospettive per il secondo semestre, insieme ai trend che coinvolgono l’intero territorio ligure, saranno al centro della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da REMAX Italia il 4 luglio a Genova: L’incontro, gratuito e aperto al pubblico su registrazione, sarà guidato da Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia, affiancato da broker e agenti operativi sul territorio che condivideranno dati e insight sull’andamento del comparto residenziale. Un’occasione preziosa per chi opera nel real estate o è interessato a conoscere le nuove opportunità del mercato ligure.

CONFERENZA SUL MERCATO IMMOBILIARE DI REMAX ITALIA

GENOVA – 4 LUGLIO 2025

ore 10:00 – 12:00

presso Novotel Genova City,

Via Antonio Cantore 8c – Genova



Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link:

https://rem.ax/Genova_04072025