Giorno uno dicembre l’arch. Salvatore Paci, Presidente del Lions Club Campobello due Rose insieme alla GST del club avv. Valentina Burgio, alla Dirigente Scolastica dell’ I.C. “S. G. Bosco” di Campobello di Licata, Prof.ssa Alessia Guccione e del vice preside prof. Gero La Vecchia hanno proceduto alla premiazione degli studenti dello stesso Istituto, vincitori del concorso “Un Poster per la Pace”. Alla premiazione erano presenti il Prof. Giuseppe Spalanca ed il prof Daniele Todaro referenti dell’Istituto per il concorso suddetto,

Si è aggiudicato il primo posto l’alunna Morena Saldi della III A.

Al secondo posto si è classificata l’alunna Elisa Pelonero della II D e al terzo posto l’alunno Lorenzo Calogero Falsone della II B. Sono stati individuati tra i duecento elaborati realizzati dagli alunni dell’istituto ulteriori sette elaborati tutti dichiarati degni di menzione: Alice Miccichè della III C, Elide Martorana della II D, Gioacchino Lo Nardo della II A, Alessandra Grasso della III A, Giovanni Ferranti della I A, Angelo Gammacurta della III C, Ana Maria Lacatuso della II C.

Il presidente del Lions Club ha dichiarato con soddisfazione: “La scelta dell’elaborato è stato difficile poiché l’estro, lo spirito creativo e la rappresentazione immaginativa dei ragazzi ha messo la commissione giudicatrice in difficoltà, ma la spiegazione resa da Morena Saldi ha saputo chiarire i dubbi sul poster scelto che ha appassionato la giuria”. E in effetti tutti i ragazzi seguiti dagli insegnanti proff. Failla, Gaglio, Spalanca e Todaro, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. La Preside Alessia Guccione ha avuto parole di elogio per tutti i ragazzi ed ha ringraziato l’arch. Paci per questa iniziativa.

Alla fine il presidente del Lions Club “Due rose”, arch. Salvatore Paci ha consegnato gli attestati e i premi per tutti gli alunni meritevoli di lode.