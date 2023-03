È stato Fernando Alonso il più veloce, con il miglior tempo realizzato nella seconda sessione, nelle libere del venerdì del Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale della stagione 2023 di Formula 1.

Il pilota dell'Aston Martin, con il tempo di 1:30.907, ha fatto meglio di 169 millesimi rispetto al campione del mondo Max Verstappen (Red Bull), mentre la terza posizione è del suo compagno di squadra Sergio Perez, che aveva realizzato il miglior tempo nella prima sessione.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, su Ferrari, hanno ottenuto il 4° e il 14° tempo nella seconda sessione di libere. Entrambi hanno iniziato il turno con gomme soft per sfruttare le condizioni della pista che saranno simili a quelle della qualifica di domani. Successivamente i due hanno poi lavorato in configurazione gara per il resto della sessione. Bene la Hass di Hulkenberg che ha fatto segnare praticamente lo stesso tempo di Leclerc.

Nella simulazione gara, Verstappen è stato il più veloce, ma con Alonso che ha dato l'impressione di poter mantenere lo stesso passo. Difficile poter dare giudizi certi, perché non si può sapere quale sia stato il carico di benzina usato dalle varie vetture

Se le Ferrari non hanno brillato, ancor peggio hanno fatto le Mercedes, con Hamilton 8° e Russell 13°.

La gomma morbida è stata la preferita da tutti i piloti durante le libere, facendo così supporre che a quella tutti o quasi si affideranno per l'inizio gara.