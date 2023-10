Fino a domani, domenica 22 ottobre, è in programma il Maker Faire Rome, l’evento europeo che facilita e racconta l’innovazione in modo semplice ed accessibile, connettendo le imprese, il mondo accademico, le persone e le idee. Una manifestazione fieristica dove esperti del settore, maker e innovatori si incontrano per condividere i loro progetti con il grande pubblico.

E quest’anno ampio spazio sarà dato anche al padel, lo sport del momento che sta conquistando tutti. In collaborazione con Padel Trend Expo, Maker Faire Rome dà infatti vita a PADEL SMASH FUTURE, dedicando ben 10.000 mq interamente a questo sport, con l’obiettivo di creare uno spazio in cui sia gli appassionati, sia i più curiosi, possono ritrovarsi per condividere un’esperienza unica, all’insegna del divertimento.

