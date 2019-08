La Eleonore davanti a Malta in attesa di un porto sicuro

A bordo della Eleonore, che si trova a 12 miglia nautiche da Malta, sono in attesa di sapere dove e quando poter sbarcare le 101 persone a bordo, consapevoli, anche per le dimensioni della nave, di non poter essere in grado di gestirne a lungo la loro permanenza.

Essendo tedesca l'Ong Mission Life, che gestisce la Eleonore, sono pertanto stati avviati contatti con la Germania, in modo che possa trovare una soluzione rapida, "basata sulla solidarietà dell'UE e sulla condivisione delle responsabilità".

Nel frattempo, a Malta, alcuni operatori della Ong stanno caricando su una nave viveri ed acqua in modo da fornire il supporto minimo necessario alle persone a bordo della Eleonore.