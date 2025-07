Parliamo di una delle vitamine più importanti che conosciamo, eppure, molto probabilmente, è quella che conosciamo meno. Un aspetto lo sveliamo subito e per meglio intendere il ruolo principe che ha sempre avuto questa vitamina, andiamo al significato della parola, Tocoferolo, il nome scientifico della Vitamina E, dal greco, portatore di prole.



Quindi, dobbiamo pensare alla vitamina E come solo capace di agevolare la riproduzione? Ecco il grande errore che si è fatto su questa vitamina, confinarla in un solo angolo e questo ha fatto si che, proprio per la scarsa conoscenza che per anni ha avuto, non sappiamo bene quali sostanze ne modificano l'assorbimento. Eppure parliamo di una vitamina fondamentale che converrebbe considerare con attenzione. Per scoprirla in toto, clicca qui, non te ne pentirai.