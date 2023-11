CUBOT P80 Smartphone - Ampia Memoria 512GB ROM, Schermo FHD+ 6.58", Fotocamera Potente 48MP - Offerta

CUBOT P80 Smartphone - Prestazioni Potenti e Ampia Capacità di Archiviazione

Il CUBOT P80 è un dispositivo innovativo che ridefinisce le aspettative per gli smartphone di fascia alta. Con una memoria interna espansiva da 512GB ROM e una RAM di 16GB (8GB integrati + 8GB espandibili), questo telefono offre uno spazio di archiviazione enorme e la capacità di gestire facilmente numerose applicazioni contemporaneamente.

Performance Potenti

Equipaggiato con il processore MediaTek MT8788 Octa-Core, il CUBOT P80 offre una potenza di elaborazione straordinaria. Il sistema operativo Android 13 garantisce funzionalità avanzate e una maggiore sicurezza per un'esperienza operativa fluida, sia per le app più esigenti che per il multitasking.

Display FHD+ 6.58"

Il telefono vanta uno schermo touchscreen capacitivo FHD+ da 6.58 pollici, con una risoluzione di 2408x1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate per video HD e giochi. La resa dei colori realistica offre un'esperienza visiva coinvolgente.

Fotocamera Avanzata

Con una fotocamera posteriore da 48MP e una fotocamera frontale da 24MP, il CUBOT P80 cattura dettagli straordinari. La fotocamera macro da 2MP è perfetta per scattare foto dettagliate di oggetti di piccole dimensioni.

Batteria Lunga Durata e Funzionalità Extra

La batteria da 5200mAh offre una durata eccezionale. La funzionalità OTG consente di collegare altri dispositivi per la ricarica o il trasferimento dati. Il supporto all'impronta digitale e NFC offre sicurezza e comodità.

Dual SIM 4G e Servizio Clienti CUBOT

Il supporto Dual SIM 4G e la connettività globale assicurano una connessione affidabile ovunque. CUBOT offre una garanzia di due anni, un servizio clienti dedicato e una politica di restituzione entro 30 giorni senza motivo.

Il CUBOT P80 è uno smartphone all'avanguardia che combina prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e un servizio clienti affidabile. Se cerchi un dispositivo in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane con stile, il CUBOT P80 è la scelta perfetta.