Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 31 maggio, in base alla quale Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca.

Tutte le altre Regioni e Province autonome rimangono in area gialla.



Questo venerdì, mentre era in visita in Umbria, il commissario Figliuolo ha dichiarato che dal 3 giugno "si darà possibilità a tutte le regioni e province autonome di aprire le vaccinazioni a tutte le classi di età, seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali. ...È molto probabile che dagli inizi della settimana prossima anche Aifa darà via libera a vaccini a giovani adolescenti, dai 12 ai 15 anni: siamo in grado di procedere anche su questa classe".