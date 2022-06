Sia a chi provenga dalla fascinazione dei romanzi di Haruki Murakami, che alle persone con una buona cultura di musica classica, la lettura delle conversazioni dello scrittore Haruki Murakami con il direttore d'orchestra Seiji Ozawa parranno un po' deludenti.

I primi non troveranno leggerezza, vaghezza e fantasia, ovvero le caratteristiche tipiche delle scrittura di Murakami, bensì una intervista che scorre con difficoltà, a causa anche del fatto che le conversazioni sono avvenute durante l'ascolto di registrazioni sonore e che quindi seguono un flusso temporale di brani musicali che il lettore può solo immaginare.

D'altro canto i musicofili (termine impropriamente sostituito nel libro da "melomani", che peró si riferisce piuttosto a persone che nutrono una viscerale passione per l'opera lirica) troveranno molte delle risposte di Ozawa sui generis e avranno la sensazione che il direttore non si fosse preparato alle conversazioni. Anche se, bisogna darne atto, rimarranno affascinati da una figura come quella di Ozawa che, avendo studiato con Herbert von Karajan, direttore pluridecennale dei Berliner Philharmoniker, ed essendo stato assistente per più anni di Leonard Bernstein, direttore dei New York Philharmoniker, racconta vari aneddoti dei due più grandi direttori d'orchestra del dopoguerra facendo capire di aver vissuto esperienze musicali straordinarie.

Puó essere comunque una valida lettura per le persone che si vogliano avvicinare alla musica classica. Per queste la lettura parrà un po' ostica, data la presenza di molti aspetti tecnici sulla musica e in particolare sul funzionamento di un'orchestra, ma i continui riferimenti a registrazioni storiche, con Ozawa o altri direttori sul podio, provocheranno l'interesse di ascoltarle con orecchio attento, come fanno Murakami e Ozawa durante le conversazioni (per questo meritevole è l'aver segnato i minutaggi precisi dei momenti topici dei brani musicali su cui si aprono talune interazioni tra i due, così da poterli ritrovare).

Per conoscere Ozawa e capirne il carisma come direttore d'orchestra si propone una bellissima registrazione della Seconda Sinfonia di Gustav Mahler.

Inoltre, per par condicio, rimandiamo ad una recensione dello stesso libro di ben altro tenore: https://offtopicmagazine.net/2020/02/06/murakami-haruki-ozawa-seiji-assolutamente-musica/





Qualità: ⭐️⭐️⭐️

Titolo: Assolutamente Musica (tit. orig. Absolutely on Music)

Autori: Haruki Murakami con il direttore d'orchestra Seiji Ozawa

Casa editrice: Einaudi