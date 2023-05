4 Modelli di Scarpe da Punta per la Danza Classica pensate per accompagnare le ballerine lungo tutto il loro percorso di crescita.

Le Punte Harmony sono il frutto di un lavoro maturato in 40 anni nel mondo dell'Abbigliamento e Calzature per la Danza che hanno l'obiettivo di facilitare il passaggio in punta e di sostenere meglio la ballerina nella performance.

Un prodotto di Alta Qualità e dai Materiali Tecnici innovativi adatte ai differenti livelli di Danza.

Di seguito le Caratteristiche delle Scarpe da Punta Harmony

La caratteristica principale è la Soletta Pre-Arcuata, tecnologia costruttiva che facilita il passaggio in punta alle Ballerine ed è pensata per evidenziare al meglio la linea del piede.

La Soletta Interna è realizzata in un particolare materiale che garantisce flessibilità, durevolezza e resistenza alla Scarpa.

L’Appoggio Ampio è un’altra caratteristica delle Punte Harmony che aiuta le Ballerine nell’equilibrio quando sono in punta.

La forma del Box è perfetta per accogliere al meglio tutti i tipi di piede offrendo sostegno, comodità e stabilità.

Le Cuciture Minimali conferiscono eleganza e raffinatezza estetica.

Altra caratteristica importante è la Riduzione dei Rumori. Le particolari tecniche costruttive permettono di ridurre al minimo i rumori della scarpa al contatto con il pavimento.

I Modelli della Punte Harmony:

Scarpa da Punta Harmony Serena

La Scarpa da Punta Serena è una Prima Punta con suola morbidissima (SS) perfetta per ballerine principianti.

Scarpa da Punta Harmony Giada

La Scarpa da Punta Giada è una Prima Punta con suola leggermente meno morbida (S).

Scarpa da Punta Harmony Greta

La Scarpa da Punta Greta è presenta una suola media (M) ed è indicata per ballerine di livello intermedio.

Scarpa da Punta Harmony Aura

La Scarpa da Punta Aura è una Punta con suola dura (H) indicata per ballerine di livello intermedio-avanzato con piedi forti. La scarpa ha un Puntale in camoscio per aumentare il grip con il pavimento.

Scopri tutti e 4 i modelli di punte Harmony sul sito harmony.it e nei migliori Negozi di Danza