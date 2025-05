"La vita è una danza" (Up Music Studio) è il primo singolo di Laura Frigau, in arte Call me Laura, una canzone che nasce da dentro e dalle cose che la vita ti mette davanti quando meno te lo aspetti.

Un giorno pensi che tutto vada bene, ti senti forte -spiega l’artista- come se niente potesse toccarti e il giorno dopo tutto cambia. Le certezze si spezzano, le persone che ami non ci sono più e ti ritrovi a fare i conti con un silenzio che fa rumore. È lì che ho capito che accettare non vuol dire arrendersi, accettare è difficile ed a volte sembra impossibile, ma quando non lo fai, ti incateni e resti fermo, immobile nel dolore. C’è una frase che mi è costata tanto coraggio: “una corona d’alloro pesa meno di un sogno”, perché a volte quel sogno non è il tuo, è quello che qualcun altro aveva per te. Allora lo porti addosso come un traguardo che non ti somiglia. Io ho scelto di lasciarlo andare, per inseguire i miei sogni, quelli veri, che ti fanno tremare le gambe e ti costringono a metterti in gioco e ti chiedono coraggio. Forse è proprio questo il senso: “imparare a danzare anche quando la musica cambia”. Che tu sia un re, una ballerina o un dottore, che tu abbia vinto o perso, la verità è che il sole sorge e tramonta lo stesso. E nel mezzo, in quel mezzo siamo liberi di scegliere chi vogliamo essere. Io ho scelto di ballare a piedi nudi, davanti al mare, sotto un tramonto che non chiede spiegazioni e sa perdonare. E se la vita è una danza, voglio danzarla tutta, con le ferite, con la gioia e con la speranza che chi ascolta questa canzone possa sentirsi un po’ meno solo.

Biografia

Nel bel mezzo di duemila emozioni contrastanti (e forse qualcuna in più), c’è Call me Laura.

Classe 1994, cresciuta tra sogni rumorosi e scelte silenziose fatte da altri. Da bambina sognava di suonare la batteria, ma sua madre –con tanto amore e un pizzico di confusione– la iscrisse a un corso di chitarra. Alle scuole medie arrivò il Conservatorio: Laura desiderava il violoncello, ma si ritrovò con la viola e fu proprio lì che capì qualcosa di importante: la musica sì, ma forse da un’altra prospettiva. La passione però non l’ha mai abbandonata, ha solo cambiato forma. Laura ha iniziato a cantare per istinto, per gioco, nei momenti più suoi e nei posti più improbabili, senza mai pensare che potesse diventare qualcosa di più. Poi, come spesso accade, una frase sbagliata detta al momento giusto ha lasciato il segno e per un po’ ha scelto il silenzio. Ma è stato proprio quel tempo di silenzio a darle lo slancio per ripartire. Un giorno, scorrendo la home di Instagram, ha visto comparire Up Music. E ha pensato: “E se fosse il mio momento?” Nell’ottobre 2024 firma il suo primo contratto discografico. Oggi racconta il suo primo inedito: "La vita è una danza". Non sa ancora dove la porterà questo viaggio, ma una cosa è certa: lo vivrà fino in fondo, passo dopo passo, nota dopo nota. E spera che chi l’ascolta abbia voglia di ballare con lei.

