CHIARA TAIGI - CONCERTO Tributo a Renata Tebaldi

San Pietroburgo - Russia - 02 Novembre 2019 ore 19:00

Biblioteca Presidenziale Boris Heltsin - Sala delle Colonne

Chiara Taigi canterà un concerto in omaggio alla grande Renata Tebaldi, trasmesso sulla rete televisiva nazionale Russa, dedicato alla memoria.

Un evento nel quale si sottolinea la voce, la tecnica vocale, l'interpretazione, la storia della vita artistica, narrata e documentata con l'ausilio di video e documentari e, ancora più realisticamente, dalla narrazione della diretta testimonianza ed esperienza di Chiara Taigi, che ha vissuto il privilegio dell'amicizia personale con Renata Tebaldi.





A dar ulteriore lustro all'evento, la scelta della location del concerto sarà nella imponente "Sala delle Colonne" della Biblioteca Presidenziale Boris Heltsin, nella città di San Pietroburgo in Russia, dove si susseguiranno video documentari e arie dal vivo cantate da Chiara Taigi tratte dal repertorio di Renata Tebaldi con un programma di grande intensità e complessità, con tutte le principali opere.

Verranno eseguiti arie e duetti di Verdi, Mascagni, Bizet, Puccini, Cilea, ecc. accompagnati al pianoforte dal noto pianista russo Anatoly Kuznetsov ( Анатолий Кузнецов ).

Chiara Taigi per l'occasione indosserà un vestito storico della collezione personale dell'Atelier dello stilista Pino Cordella e Istituto Cordella, con sentiti ringraziamenti per le doti creative, doti personali, per i grandi riconoscimenti come il doppio Oscar della Moda e per portare la tradizione e l'innovazione della moda italiana nel mondo.

Si ringrazia Maria Safarians ed i suoi Referenti per l'idea e l'omaggio alle grandi voci dell'Opera Lirica rappresentate dalla “Voce d'Angelo” di Renata Tebaldi, si ringraziano inoltre tutti i Responsabili Culturali della Russia per aver voluto omaggiare, riconoscere e ricreare un percorso storico-artistico per una artista italiana e per la tradizione culturale italiana.

