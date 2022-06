Ministero dell'Interno,

mercoledì 8 Giugno 2022, ore 20:59Fortemente raccomandato l'uso della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggiIl capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’”addendum” al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.L’addendum, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso, prevede l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto.

Questa la circolare diramata nella serata di ieri con cui il Viminale indica, a differenza di quanto dichiarato alcuni gironi fa, che gli italiani potranno recarsi all'appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno, "anche" senza mascherina.



Non condivido questa scelta e spero che non ne pagheremo le conseguenze a settembre. Le famiglie con Covid sono sempre più numerose, i casi gravi sono certamente diminuiti, ma le positività comunque rappresentano isolamento e astensione dal lavoro!

Spero che non compaiono varianti diverse che facciano precipitare la situazione.

Non credo che al momento si possa essere davvero così ottimisti.