Dj Claudio Ciccone Bros: “Dirty Covid-19” per non fermarsi.

La sua commistione di techno e live music gli ha aperto le porte della scena dance globale. Il dj e produttore napoletano intrattiene gli ascoltatori di 5 radio internazionali.

Famoso dj e produttore che da Napoli ha lavorato con i più grandi artisti pop e dance del mondo, Claudio Ciccone svela a The Way Magazine i suoi progetti nell’anno della pandemia. Che è poi l’anno più difficile per il mondo della notte e le persone che lavorano nel settore.

In previsione di un disco con la sorella Alessia, apprezzata e talentuosa vocalist, Claudio ci annuncia per marzo l’uscita di “Dirty Covid-19” un brano techno che servirà a “esorcizzare le paure“, ci racconta: “Non mi sono fermato e non mi fermerò perché l’arte non si ferma. Non si può far finta di niente e rinunciare alla nostra creatività. Ho creato un mio nucleo e quella creatività l’ho riversata nelle dirette online che per fortuna, grazie alle molte collaborazioni con dj di tutto il mondo, sono sempre seguite.





A dicembre 2020 l’ultima uscita, 5 tracce nell’Ep ‘2021’ con canzoni TechHouse / ElectroHouse. Per seguire le sue dirette web radio nel 2021 in live set di Minimal, Deep Tech e Tech House:

Ogni mercoledì su Mp3radio con sede a Miami (2 del pomeriggio USA, 8 di sera Italia)

Ogni domenica Ugc radio live lounge con sede nel Regno Unito (3 del pomeriggio Uk, 4 del pomeriggio Italia)

Ogni venerdì su Essential Clubbers Radio con sede nel Regno Unito alle 4pm (UkTime), 5Pm (orario Italia)

Ogni venerdì e sabato TV e radio Sounditalia per 3 ore a partire dalle 22. Nel programma DancingInTheDark

EverySunday su ReactRadio con sede nel Regno Unito (7pm Uk Time; 8 Pm Italy Time)





MixCloud

djclaudiocicconebros

Facebook

djclaudiocicconebros

www.facebook.com/alessiacicconecicconebros

Instagram

djclaudiocicconebros

Video Youtube

www.youtube.com/watch?v=pkNmEI823A4

Check this out !My new productions. Let's help Music