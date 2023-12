Dal 4 dicembre, i contenuti di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV sono disponibili sul canale del digitale terrestre 122, (il 264 non ci sarà più tra poco) offrendo un'opportunità unica ai telespettatori di godere di una programmazione varia e coinvolgente.

Uno dei programmi che spiccano tra gli altri è "Che rimanga tra noi", condotto da Alessio Morigi, Francesca Pierri e Jessica Selassie, programma che va in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20 ed è uno dei più seguiti su Radio Cusano Campus.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6 e averlo vinto, Jessica ha conquistato il cuore del pubblico, affermandosi come una delle personalità più amate e seguite del panorama televisivo italiano.

A partire dal 1 dicembre, è possibile ascoltare il podcast di "Che rimanga tra noi" su Spotify, dove i tre radio host hanno avuto l'opportunità di intervistare ospiti di grande rilievo come Iva Zanicchi, Beppe Vessicchio, Massimo Rosolino, Marta Flavi e Gianfranco Vissani, solo per citarne alcuni. La professionalità e la buona sintonia dei conduttori ne fanno un successo indiscusso.

Inoltre, ogni mercoledì sera su Cusano Italia TV, Jessica Selassie conduce il proprio talk show intitolato "Suite Selassie" alle 21,30. Le sorelle Selassie, Jessica, Clary e Lulù, nel loro salotto rosa, hanno accolto fino ad oggi ospiti famosi provenienti dai social media e dal mondo della televisione, tra cui l'attore Emilio Franchini (Che Dio ci aiuti), Giucas Casella, l'astrologo e cartomante Bancomat, Jasmine Carrisi, Francesco Chiofalo, l’attrice Cristina Bugatty, (La Dea Fortuna di Ferzan di Ferzan Ozpetek), la Draq Queen Miss Priscilla Martin e molti altri. Il programma tratta temi seri e interessanti, ma con leggerezza, offrendo un intrattenimento di qualità.

Ma non è tutto, il programma di cucina "gluten free" di Jessica Selassie è diventato molto popolare, andando in onda dal lunedì al venerdì alle 12. Il programma ha ospitato chef rinomati come Antonio Lorenzon, vincitore di MasterChef 9, Alessandro Ciacci de La Ciccia del Ciacci, la pasticcera Giulia di Le Torte di Giulia e il food blogger Andrea Sanseverini della rubrica di Celianchio. Attualmente, Jessica sta preparando ricette natalizie ospitando amici e familiari nella sua cucina tutta rosa.

La popolarità di Jessica è tale che i programmi in cui viene ospitata ottengono un notevole successo di ascolti. Recentemente Jessica è intervenuta in “Extravaganza", condotto da Elisa D’Ospina, per parlare di bodyshaming e delle offese ricevute dagli haters a causa dei suoi problemi di salute.

Il podcast Fatti di risate - Jessica Selassie & Clarissa Selassie, dal programma, condotto da Giuseppe Abramo e Annamaria Fittipaldi, è stato ascoltato 83633 volte in un solo giorno.

Cusano Media Group ha riconosciuto il talento e la determinazione di Jessica Selassie e ne ha fatto la sua punta di diamante. È incredibile quanta strada abbia fatto nella sua carriera televisiva e quanto sia amata dal pubblico. Continueremo a seguirla con entusiasmo e a godere dei suoi programmi coinvolgenti ed eterogenei.