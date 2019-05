Fabrizio Corona di nuovo in carcere

Era in affidamento terapeutico a casa per la sua dipendenza dalla coca, da febbraio 2018, ma il giudice in seguito alle sue bravate da spavaldo, come suo solito, ha deciso di rinchiuderlo di nuovo in carcere! A quanto riferisce il magistrato Simone Luerti, Corona "avrebbe violato ripetutamente le disposizioni" dello stesso magistrato, ad esempio quella di non lasciare la Lombardia, di non apparire in tv e di mostrarsi arrogante verso la legge... tutte cose che Fabrizio Corona ha continuamente e volutamente fatto!

Dalle apparizioni televisive a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti sulla 7, dove avrebbe sfidato la legge dicendo pubblicamente "Non ne posso più me ne frego!" all'entrata al Grande Fratello Vip 2018, dove ha litigato in diretta con la conduttrice del programma Ilary Blasy, iniziando ad urlare come un forsennato in diretta,16:34 05/05/201966666666666 al nuovo programma serale di Barbara D'Urso su Canale 5 “Non è la D'Urso” dove era lui contro tutti, e chi ha visto il programma ha sicuramente notato il classico atteggiamento da impavido e arrogante di Corona, che ha offeso tutti gli ospiti presenti in studio innalzandosi quasi ad onnipotente!

Ha praticamente rimarcato piu' volte durante il programma della D'Urso che lui non ha paura di nessuno, tantomeno della legge, e che avrebbe rifatto tutto quello che ha fatto sino ad oggi senza alcun tipo di ripensamento!

Fino ad arrivare allo sfregio televisivo di infimo livello all'Isola dei Famosi, nei confronti del cantante Riccardo Fogli, tirando in ballo un presunto tradimento della moglie di Fogli, Karim Trentini , con il suo amico Giampaolo Celli, queste le parole spietate di Corona rivolte in un video messaggio a Riccardo Fogli durante la puntata dello scorso 4 marzo nell'isola dei famosi: "Sono io il bastardo, sono io lo stronzo, sono io il pezzo di merda, ormai me lo dicono da tanti anni, non mi fa più effetto."

Devi imparare, che anche se hai fatto il cantante per 70 anni, che nel momento in cui scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato. E se tua moglie ti ha tradito per 4 anni, si tratta di informazione, anche se ne parla un giornale di gossip: "Io qui dentro ho le prove del tradimento con il mio amico Giampaolo Celli, non per 1 anno, non per 2, neanche per 3, ma per quattro anni. Li ho frequentati insieme. Siamo stati a tante feste insieme. Detto questo, da un uomo di 45 anni che ha fatto tanti anni di galera a uno di 70 anni con esperienza. Noi che scegliamo di stare con donne giovani, dobbiamo accettarlo". Ormai, quando le cose diventano pubbliche, è meglio dire "ok, ci sta". Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo.

Parole fortissime e di una violenza verbale inudita che non possono confacersi ad una persona che si trova nelle condizioni di Corona che sta scontando la pena in affidamento terapeutico!

Adesso il bello e tenebroso Rimbaud dei nostri giorni ritornerà al fresco, sperando che la smetta di fare il Supereroe della tv italiana, apparendo ovunque e vantandosi delle sue bravate senza nessun ritegno!

Anche se la legge Italiana è così imprevedibile e difficile da capire a volte...dove ad assassini dà il minimo della pena, come è avvenuto per l'omicidio Vannini ad Antonio Ciontoli che da 14 anni se ne aggiudicati solo 5! E a uno come Corona lo tiene in galera per 6 anni...e non è ancora finita!

Sicuramente Fabrizio Corona merita una punizione per la sua irriverenza e menefreghismo nei riguardi della legge e di tutti...ma se la legge è veramente uguale per tutti, che lo sia davvero!