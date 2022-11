"Stiamo arrivando passo dopo passo in tutti i territori temporaneamente occupati del nostro Paese. Certo, è difficile, è un percorso lungo e faticoso. I migliori eroi del nostro Paese sono impegnati in questa guerra.Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, ma la pace per tutto il nostro Paese. Questo è il territorio di tutto il nostro Stato. Rispettiamo il diritto internazionale e la sovranità di ogni Stato, ma ora stiamo parlando della sovranità del nostro Stato. Ecco perché stiamo combattendo contro l'aggressione russa.Non siamo interessati al territorio di altri paesi. Siamo interessati solo a liberare il nostro territorio. Pertanto, non so quando accadrà, ma accadrà.Nessuno regala niente facilmente. Il prezzo di questa guerra è alto. Le persone sono rimaste ferite, un gran numero di persone sono morte. Perciò le truppe russe si sono ritirate o sono fuggite... crediamo siano fuggite perché il nostro esercito le ha circondate ed erano in pericolo. Ci sono state feroci battaglie e il risultato è che oggi siamo nella regione di Kherson".

Queste alcune dichiarazioni rilasciate lunedì ai giornalisti da Volodymyr Zelenskyy, recatosi a Kherson per partecipare alla cerimonia che ha visto issata la bandiera dello Stato ucraino sulla piazza centrale della città, nei pressi dell'edificio dell'amministrazione statale regionale di Kherson.

Zelenskyy ha detto anche che le truppe russe hanno lasciato dietro di sé solo distruzione - edifici, auto, infrastrutture... - aggiungendo però che è impossibile uccidere l'Ucraina.

Da notare, comunque, che nelle dichiarazioni di Zelensky, sempre più spesso, continua a comparire la parole pace. Lo stesso anche in quelle del suo principale sostenitore, il presidente Usa Joe Biden che dall'Indonesia ha comunque ricordato che gli Stati Uniti continueranno a fornire al popolo ucraino i mezzi per difendersi e che non si impegneremo in alcun negoziato in cui l'Ucraina non sia partecipe.

Ma i termini pace e negoziati adesso iniziano a comparire nelle dichiarazioni dei protagonisti di questa guerra, Russia compresa.