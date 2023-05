La necessità di accelerare verso un'economia verde, ha dato slancio alla ricerca di miniere da cui estrarre le materie prime essenziali anche nel territorio italiano.

Progetti importanti sono stati avviati per l'estrazione di metalli come il rame o il litio, sfruttando soprattutto gli scavi minerari che sono stati abbandonati nei decenni passati.

Diverse regioni del territorio nazionale sono interessate da questi progetti, che potrebbero diventare preziosi per sostenere lo sforzo lungo la transizione energetica.

I minerali a cui si vuole dare la "caccia"? Rame, cobalto, piombo, zinco, litio... materie prime oggi "trendy" per contribuire ad arrivare a sostenere la transizione energetica senza essere (troppo o esclusivamente) dipendenti da fornitori esteri, come ad esempio la Cina.

Così in Emilia Romagna si cercano rame e cobalto, nel Lazio il litio, in Piemonte ancora il cobalto, in Lombardia e Sardegna piombo, zinco e terre rare.