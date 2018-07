Tentato omicidio e lesioni aggravate, due arresti a Salerno

Coinvolti in una violenta lite per droga, ferirono gravemente un giovane.

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei salernitani A.S. cl. 1998 e S.D. cl. 1999, ritenuti responsabili in concorso dei reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, porto e detenzione di arma.

L’attività di indagine ha consentito di accertare la partecipazione degli indagati, in concorso con un 18enne e un 16enne già arrestati in flagranza di reato, nella efferata aggressione, scaturita da dissidi per la cessione di alcune dosi di sostanza stupefacente, perpetrata con un coltello, un martello e un tirapugni lo scorso 12 luglio 2018, in piazza Gian Camillo Gloriosi, ai danni di tre fratelli, di cui uno era stato trasportato in pericolo di vita all’ospedale.

Gli arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.