La trasferta del Napoli al Bentegodi era iniziata nel migliore dei modi, dopo il gol di Lozano che aveva portato in vantaggio i partenopei dopo solo 8 secondi dal fischio di inizio del signor Fabbri.

Ma il Verona non si è certo demoralizzato. Ha iniziato a macinar gioco mentre il Napoli, pensando di colpire in contropiede, si è invece progressivamente perso nelle trame della squadra di Juric.

Così, al 34' è arrivato il meritato pareggio del Verona realizzato dal difensore Federico Dimarco che, in tal modo, si è fatto ampiamente perdonare l'errore che aveva permesso al Napoli di portarsi in vantaggio.

Nella ripresa la squadra di Gattuso sembra essere più presente rispetto ai primi 45 minuti, ma il Verona è implacabile e al 62', Antonin Barak, supera Meret alla sua sinistra con un diagonale preciso che carambola sul palo e finisce in rete.

L'allenatore del Napoli mette in campo Mertens, Politano e Osimhen, ma riesce solo ad incassare la terza rete, al 79', con un colpo di testa del liberissimo Mattia Zaccagni, tra l'altro in odore di vestire la maglia azzurra a partire dal prossimo anno.

Dopo questa sconfitta, il Napoli a 34 punti scende al sesto posto nella classifica di Serie A, anche se deve comunque recuperare la partita con la Juventus. Il Verona, invece, sale a quota 30, affianca il Sassuolo e si candida per lottare per un posto in Europa nella prossima stagione.