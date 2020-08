Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! ‬

‪In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! ‬

‪#CoachPirlo ‬

Questo il "benvenuto" social di Gigi Buffon ad Andrea Pirlo, dopo la notizia del suo passaggio da allenatore dell'Under 23, ruolo mai svolto, a quello di allenatore della prima squadra.

Un in bocca al lupo condiviso da molti suoi ex colleghi e non per un ruolo che Pirlo non ha mai svolto e che potrebbe rivelarsi, oltre che impegnativo, sicuramente complicato.

A farlo presente all'ex centrocampista, in maniera sintetica e assolutamente perfetta, è stato il tecnico del Napoli, Rino Gattuso che su Sky Sport, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alla notizia di Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus, ha detto:

"Adesso sono c....i suoi!", per poi subito dopo aggiungere: "È fortunato a cominciare subito dalla Juve, ma questo è un mestiere difficile, non basta avere una grande carriera da calciatore. Bisogna studiare e lavorare, si dorme poco. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo".