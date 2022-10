Queste le parole di Stefano Pioli a commento della sconfitta per 2-1 subita dal Milan nell'incontro di domenica contro il Torino per la 12.a giornata di Serie A:

"Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato una partita d'altissimo livello. Poi le partite vengono indirizzate dagli episodi. Non siamo stati bravi nell'area avversaria e nemmeno nella nostra, perché abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più, stare più aperti. Leao? Volevo cambiare qualcosa, cercare un po' più di vivacità, movimento senza palla. Ho cercato di cambiare le caratteristiche dei giocatori offensivi. Rafa? Non è stata la sua serata migliore, è evidente. Ho cercato di cambiare il fronte offensivo ma ci voleva un episodio un po' prima, una giocata un po' prima e non siamo riusciti a riprenderla.Sono sicuramente deluso. Ci aspettavamo un'altra prestazione convincente. Ci servirà per la prossima gara, dove abbiamo un obiettivo importante. Dobbiamo reagire. Campionato? Il risultato di stasera era importante per non allontanarci da una squadra che sta facendo benissimo. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo riprendere subito il cammino. Ora dobbiamo archiviare subito la sconfitta e pensare a mercoledì".

Il Torino ha indirizzato a proprio favore la gara poco dopo la mezz'ora. Al 35' è Djidji che colpisce indisturbato di testa a centro area, portando il Torino sull'1-0. Passano pochi secondi e Miranchuk raddoppia con un diagonale di sinistro. Il Milan accorcia le distanze con Messias al 67`, anticipando l'intervento di Buongiorno, ma grazie ad una spinta non rilevata dall'arbitro.

Il Torino, dopo questa vittoria, si porta a 17 punti in classifica, mentre il Milan interrompe invece una serie di 17 risultati utili in trasferta, la striscia più lunga finora registrata nei cinque maggiori campionati europei, diventando terzo a 6 punti dalla capolista Napoli (32). L'Atalanta è seconda a 27 punti.





