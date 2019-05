I valori concreti dei clienti

Il modo migliore per ottenere e mantenere i clienti è fornire loro un valore concreto. È davvero piuttosto semplice: ti danno i soldi e tu dai loro qualcosa in cambio.

OK, bisognerebbe arretrare, perché nella maggior parte delle aziende, di solito non si ricevono i soldi finché non consegniamo il prodotto, ma il principio di base è ancora valido. Se sono contenti di ciò che ottengono in cambio del loro denaro, lo considerano un valore concreto.

Questa cosa di dare un valore non dovrebbe essere una strada a senso unico, però.

È altrettanto importante ottenere valore concreto dai propri clienti. Ciascuno dei propri clienti fornisce tre distinti livelli di valore.

Il primo è il valore concreto di ciò che stanno comprando.

Il secondo è il valore di ciò che potrebbero comprare da te.

Terzo è il valore dell'influenza, i modi in cui i clienti attuali possono aiutarvi a sviluppare nuovi clienti.

PRIMO LIVELLO

Il primo livello di valore è tutto ciò che stanno comprando. Ciò che è importante del Primo livello di valore è che sia garantito, in altre parole, non perdere clienti! Le chiavi primarie per proteggere il Primo livello di valore sono il servizio clienti e il contatto con il cliente.

SECONDO LIVELLO

Il Secondo livello di valore è tutto ciò che potrebbero acquistare, al di là di ciò che stanno già comprando. Ciò solleva la questione di come si descrive la propria linea di prodotti. La prima risposta che viene in mente potrebbe essere "qualsiasi tipo di prodotto personalizzato che potrebbe essere necessario".

TERZO LIVELLO

Il Terzo Livello di Valore riguarda tutto l'influenza; i modi in cui i clienti attuali possono aiutarti a sviluppare nuovi clienti. Qui si prendono in considerazione due cose: le referenze e le testimonianze.

Analizzeremo più a fondo nel prossimo intervento.

VALORE MASSIMO

Concludendo poniamoci una domanda: quale percentuale di valore massimo pensiamo di ottenere dai propri clienti in questo momento?

Con il contributo di Personalizzatela Franchising