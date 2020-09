Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi non sarà presente alla manifestazione del 5 settembre "contro la dittatura sanitaria". Da quanto emerso nelle ultime ore, il partito guidato da Roberto Fiore si sarebbe inventato più di una presenza alla protesta che unisce estrema destra e negazionisti del covid.

Secondo gli organizzatori aderiscono tra gli altri: l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, filo trumpiano e anti-Bergoglio, i deputati Sara Cunial (ex M5S), il cantante Povia e Vittorio Sgarbi che però ha fatto sapere che non ci sarà: "Scenderei in piazza con 300 mamme ma non con Pappalardo o Forza Nuova"...

Attesa una "folla oceanica" di partecipanti

Nuovo patto siglato tra Roberto Fiore, leader indiscusso di Forza Nuova ed Alessandro Vigi ; nasce il Popolo di Forza Nuova, l’ala moderata di FN in piazza a Roma il 5 settembre al fianco di centinaia di altri movimenti e personalità come Occhionero, Meluzzi, Sgarbi, Belli, Taormina e molte altre. Attesa una "folla oceanica" di partecipanti con la benedizione di Viganò.

Pappalardo: «Attenzione alla manifestazione del 5 settembre. Dietro c’è Forza Nuova»

Il generale avvisa quanti si sarebbero riversati in piazza per il raduno: «Se c'è Forza Nuova non ci saremo noi gilet arancioni»

Fascisti, no-vax e complottisti di QAnon: chi sono i negazionisti in piazza il 5 settembre



La manifestazione vede la regia di Forza Nuova e l'adesione di varie personalità del mondo della destra radicale.

