Giovedì 29 agosto si è tenuta a Bisceglie una conferenza importantissima sia dal punto di vista sociale che culturale, portando nella nostra città la cultura dell’antimafia, lotta intrapresa dal Parlamento della LEGALITà INTERNAZIONALE, guidato dal Presidente Professor Nicolò Mannino. Questi è un movimento apolitico vicino ai parenti delle vittime di mafia e, soprattutto, vicino ai giovani.

Il tema dell’evento è “CULTURA DELLA LEGALITÀ – credibili per servire”.

Gli organizzatori dell’evento sono il Presidente della PRO LOCO, l’Architetto Pierpaolo Sinigaglia e il Dottor Alex Caputo, Presidente dell’ importantissima APRIC Ong (organizzazione non governativa che ha lo scopo di valorizzare i rapporti tra le istituzioni, stati e cittadini) e Presidente di Commissione dell’ IMMAGINE PUBBLICA del ROTARY CLUB di Rivolta d’Adda Gerundo; hanno collaborato alla riuscita dell’evento i Club Rotary di Bisceglie e di Rivolta d’Adda Gerundo, la Pontificia Accademia di Teologia e l’Associazione Culturale Premio “Mons. Pompeo Sarnelli” di Bisceglie.

Inoltre questo prestigioso evento è stato patrocinato dal Comune di Bisceglie per tramite del sindaco Dott. Angelantonio Angarano e dall’importantissima Associazione “AVVISO PUBBLICO”, nata nel 1996, per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la Cultura della Legalità Democratica.

Tra i numerosi ospiti erano presenti: Don Francesco Ferrante, cappellano militare presso Gioia del Colle (Aeronautica militare), del 7° rgt Bersaglieri di Altamura, 16° Stormo “PF” di Martina Franca. In questa serata l’artista Nicola Paulillo ha donato una sua opera sia al Comune di Bisceglie, consegnandola al Sindaco Angelantonio Angarano, ossia lo Stemma di Bisceglie, per l’artista simbolo del suo amore per la storia, la cultura e le tradizioni di questa città, sia al Professor Mannino.

L’opera ritrae Nicolò Mannino nello spazio.

Il significato di questo lavoro è che quando un uomo decide di battersi in prima linea per un mondo più onesto e in linea con la Parola Legalità, acquisisce una profondità d’animo tale che è paragonabile alla profondità dello spazio. Il cuore pulsante di Mannino è l’amore per i giovani, impegnandosi a garantire loro un modo onesto per seguire una strada che li consenta di costruire un futuro migliore, lontano dall’illegalità e ciò è rappresentato nell’opera dalle nebulose rosse e le stelle rappresentano tutti coloro che come lui si sono battuti per un ideale.

Inoltre il Professor Mannino è laureato in Teologia e specializzato in Teologia Spirituale ed è Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia. Quando parlava durante la conferenza sembrava stesse parlando a me; tra l’altro il Parlamento della Legalità Internazionale è di forte impronta cristiana.

Un grazie enorme al Prof. Mannino che ci ha onorati della sua presenza nel giorno dell’inaugurazione di un altro evento importante per la città di Bisceglie: LIBRI NEL BORGO ANTICO.

Per concludere, le due opere donate dal maestro Nicola Paulillo si illuminano al buio grazie all’effetto dei colori fotoluminescenti.