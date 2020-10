CHIARA TAIGI RACCONTA RENATA TEBALDI!

In onda su Rai 3 – Lunedì 12 ottobre ore 23:15

Programma Illuminate: “Renata Tebaldi, L’Angelo della Lirica”

Chiara Taigi ha raccontato la sua esperienza con Renata Tebaldi al programma Illuminate prodotto da Gloria Giorgianni di Anele per conto di Raitre (RAI3), con Serena Autieri che condurrà il 3° episodio della stagione 2020 di Illuminate dal titolo “Renata Tebaldi, L’Angelo della Lirica”, il racconto della vita e degli episodi di Renata Tebaldi, con la regia di Maria Tilli.

Tra le persone, diretti testimoni, della vita privata di Renata Tebaldi, oltre Chiara Taigi, ci sarà Niksa Simetovic in qualità di medico personale della Tebaldi e Presidente della Fondazione Renata Tebaldi, la governante Ernestina Viganò, Renata Bertinotti, il biografo Vincenzo Bisogni, e Giovanna Colombo come Presidente del Museo Renata Tebaldi di Busseto, oltre ad artiste come Katia Ricciarelli ed il M° Beatrice Venezi.

Si ringrazia la Fondazione Tebaldi, il Presidente Niksa Simetovic, coordinatore artistico Barbara Andreini e tutti i collaboratori, Anele, la produzione di Gloria Giorgianni e la regia di Maria Tilli per l’attenzione e la capacità di ricreare un avvincente ricordo dell’Artista e della Donna chiamata Renata Tebaldi.



