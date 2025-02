CHIARA TAIGI - 26 FEBBRAIO 2025 SERA DOPO MEZZANOTTE

STORIE DI DONNE AL BIVIO - APPUNTAMENTO su RAIDUE

CONDUCE MONICA SETTA

Chiara Taigi sarà ospite speciale e canterà al programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE nella sera del 26 Febbraio 2025 dopo la mezzanotte alle ore 24:45. Regia di Giacomo Necci.

Monica Setta conduce con estrema naturalezza un programma dedicato alle Donne, creando un nuovo e diverso interesse in ogni puntata, con temi che riguardano la vita di donne molto diverse tra loro, con carriere e vite che alla fine condividono la propria esperienza.

Un programma di intrattenimento che al tempo stesso osservato con occhio attento, mostra elementi di grande esempio e insegnamento, un luogo di confessioni e di condivisione dove si presentano con coraggio temi difficili e personali che mostrano esperienze comuni legate alla carriera e vita personale nella vita di una donna.

In questa puntata saranno presenti come di consueto tre donne diverse, con una carriera politica, nell'economia e nello spettacolo, racconteranno molti dettagli meno noti dei loro momenti di svolta nella carriera e le difficili scelte che implicano cambiamenti in ogni settore della propria vita, dalla famiglia agli amori.

Storie di Donne al Bivio è un programma giunto alla 19° Puntata della Seconda Edizione, Stagione 2024/2025, è un programma iniziato nel 2023 e con le oltre 134 puntate è un programma in continua evoluzione con varie versioni come Storie di donne al bivio Weekend e Storie di donne al bivio Prima serata sempre con un nuovo interesse e nuovi temi da affrontare.

Una Nuova Puntata da non perdere!



PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

https://www.raiplay.it/dirette/rai2

26 Febbraio 2025 ore 24:45 - Dopo Mezzanotte



RIFERIMENTI E LINK

FB Chiara Taigi https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid0jfzy4KsDXZVwYvQAHEy5yu3uy3cZH8Mg4xHKvgrGJma3gCewasis2YQQ6memavkWl

https://www.raiplay.it/programmi/storiedidonnealbivio

https://www.raiplay.it/programmi/storiedidonnealbivio/puntate/puntate

https://it.wikipedia.org/wiki/Storie_di_donne_al_bivio

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_Qew9Dujkjr43-ik5oTrFc-9z04Q1oi

https://www.instagram.com/moni_setta/

https://guidatv.quotidiano.net/storie-di-donne-al-bivio-mercoledi/26-02-2025/rai_2/20457870/



TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #MonicaSetta #soprano #RAI #RaiDue #DonneAlBivio #StorieDiDonneAlBivio #GiacomoNecci #Mercoledì #Lirica #Cultura #Appuntamento #cantolirico #Opera #unomattinainfamiglia #GenerazioneZ #ilConfronto #Storiedidonnealbivio #moni_setta