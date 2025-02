La settimana appena conclusa ha segnato un trionfo storico per gli ascolti della Rai, con un daytime da record che ha visto una crescita costante dell'audience. Sotto la guida del direttore Angelo Mellone, il palinsesto diurno della rete ammiraglia ha consolidato la propria leadership, con risultati straordinari che premiano la qualità dei programmi e il forte legame con il pubblico. Tra le trasmissioni che hanno brillato in questa settimana eccezionale, spicca 'Unomattina in Famiglia', il format del weekend di Rai 1, che ha toccato vette di ascolto impressionanti, confermando il suo status di programma di punta del sabato e della domenica mattina. 'Unomattina in Famiglia': ascolti stellari per il trio Convertini-Setta-Muccitelli Il pubblico continua a premiare la formula vincente di 'Unomattina in Famiglia', condotto con grande affiatamento da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Un trio di professionisti che, con competenza e naturalezza, porta nelle case degli italiani informazione, attualità e intrattenimento di qualità. Il programma, che vede la supervisione del grande Michele Guardì, figura storica della televisione italiana, la regia esperta di Marco Aprea e il progetto autoriale curato da Giovanni Taglialavoro, ha registrato numeri da capogiro: - Sabato, 1.843.000 spettatori con il 31,9% di share. - Domenica, un risultato ancora più eclatante: 2.602.000 spettatori con un incredibile 39,8% di share, segnando un record assoluto per la stagione.



Si tratta di numeri straordinari, che testimoniano la capacità della trasmissione di fidelizzare il pubblico e di offrire contenuti sempre coinvolgenti e di alto livello. Beppe Convertini: tra TV e Sanremo, un protagonista assoluto Se 'Unomattina in Famiglia' ha brillato sul piccolo schermo, uno dei suoi volti di punta, Beppe Convertini, è stato tra i protagonisti indiscussi anche nella settimana sanremese, confermando ancora una volta il suo ruolo di spicco nel panorama televisivo italiano. Durante la settimana del Festival di Sanremo, Convertini è stato impegnato in numerosi eventi legati alla kermesse musicale, ma il momento più significativo è stato senza dubbio la presentazione del suo libro 'Il Paese Azzurro', edito da Rai Libri. L'evento, tenutosi nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio a Casa Sanremo, ha visto la partecipazione di una platea numerosa e prestigiosa, a conferma del grande interesse per il progetto.



Il libro, che rappresenta un viaggio alla scoperta dei borghi marinari italiani, è stato accolto con entusiasmo, e sul palco, oltre all'autore, hanno interagito alcuni dei cantanti protagonisti di questa edizione del Festival, rendendo l'incontro ancora più speciale. Beppe Convertini tra i protagonisti del Festival Dopo l'evento letterario, mercoledì sera Convertini ha regalato ai fan un altro momento da protagonista: elegantissimo, ha sfilato sul green carpet del Teatro Ariston, accolto da un caloroso bagno di folla. Il conduttore, sempre disponibile e sorridente, si è concesso a foto e selfie con il pubblico, dimostrando ancora una volta il grande affetto che lo circonda. Subito dopo, si è accomodato al Teatro Ariston, dove ha assistito alla seconda serata del Festival di Sanremo, testimoniando il suo legame con il mondo dello spettacolo e della musica italiana. La Rai celebra una settimana di successi Il record di ascolti di 'Unomattina in Famiglia' è solo uno dei tasselli di una settimana trionfale per la Rai, che conferma la sua leadership assoluta nel daytime. Sotto la direzione di Angelo Mellone, la programmazione ha saputo intercettare e fidelizzare un pubblico sempre più ampio, offrendo contenuti di qualità e rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per l'informazione e l'intrattenimento. Grazie al talento di Beppe Convertini, alla professionalità di Monica Setta e Ingrid Muccitelli e all'esperienza di Michele Guardì, il programma continua a conquistare milioni di telespettatori, consolidandosi come una colonna portante del palinsesto di Rai 1. Con numeri da record e un pubblico sempre più affezionato, la Rai si conferma protagonista della televisione italiana, e il futuro del daytime diretto da Angelo Mellone si prospetta ancora più luminoso.