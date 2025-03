CHIARA TAIGI - STORIE DI DONNE AL BIVIO di MONICA SETTA - REPLAY

PUNTATA 26 FEBBRAIO 2025



Chiara Taigi ha cantato come ospite speciale al programma Storie di Donne al Bivio su RAIDUE condotto da Monica Setta e con la regia di Giacomo Necci dopo mezzanotte del 26 Febbraio 2025.

La nota conduttrice Monica Setta ha ottenuto un grande successo anche in fascia oraria notturna, dimostrando il grande interesse del pubblico grazie ad una conduzione diversa e molto corretta eticamente, lontana dal semplice gossip, evidenziando grande attenzione e di portare in superficie riflessioni importanti dalle storie di vita che ogni protagonista condivide nel programma.

Le tre importanti ospiti della puntata sono state Augusta Montaruli, Gabriella Golia, Fanny Cadeo.

Un tema ricorrente è la dissuasione dai falsi miti e falsi ideali, che sempre si riconduce a cercare un equilibrio tra la vita pubblica e privata, l’amore in tutte le sue forme e con molte sfaccettature, di poter vivere una vita dedicata a qualcosa che ti appassiona realmente e comprendere cosa rappresenta il vero successo nella vita.

Chiara Taigi ha cantato con una grande successo di ascolti una versione particolare di " Love Theme ” dal film Cinema Paradiso di Andrea Morricone e Ennio Morricone, un capolavoro di film e musica che ha meritato un Premio Oscar nel 1990. Ha inoltre cantato un secondo brano in chiusura della puntata, un medley di musiche napoletane composto da “ I’ Te Vurria Vasà “ di Vincenzo Russo ed Eduardo Di Capua, “ Marechiare “ di Francesco Paolo Tosti e la festosa tarantella del “ La Danza “ di Gioacchino Rossini.

Ringraziamenti per la valorizzazione dello spazio musicale lirico su RAIDUE al Direttore di Rete, alla Direzione di Produzione Tv della RAI CPTV di Roma, gli Autori, la Regia di Giacomo Necci, Aiuto Regia Francesca Orichuia, Assistenti alla Regia e Agnese Draicchio, Montaggio, Scenografia e Grazia Polito, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento a Monica Setta per la grande professionalità, per la valorizzazione della Cultura e dei Valori anche in un programma di intrattenimento, accompagnata da un grande disinvoltura ad affrontare i diversi temi e contesti con grande preparazione personale.

