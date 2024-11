Genova - Quartiere Cornigliano - All'1:40 di stanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in via San Giovanni d'Acri, nel quartiere di Cornigliano, per un incendio che ha fortemente danneggiato un appartamento.

Grazie alla rapidità dell'intervento, due donne e un bimbo di due anni sono stati evacuati in sicurezza attraverso l'autoscala.