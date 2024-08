Il libro è stato pubblicato da “Edizioni Effetto” il 17 maggio 2024.

“Strappi di luce” è il nuovo romanzo della scrittrice Giovanna Pappalettera, pubblicato il 17 maggio 2024 da “Edizioni Effetto”. Il libro si inserisce nel genere psicologico sentimentale corale, narrando la storia di tre donne che si ritrovano sullo stesso treno, diretto in Sicilia. Letizia, Simona e Sara sono diverse: è lo stato d’animo ad accomunarle, a farle riflettere sulla loro condizione. Davanti al caos del mondo, si sentono perdute e il loro unico desiderio è quello di dissolversi nell’anonimato, di scomparire davanti a tutte le difficoltà. Nel corso del romanzo, le tre protagoniste arriveranno ad un punto di svolta, comprendendo l’importanza della resilienza e dei compromessi con la loro stessa vita. Il libro è rivolto in particolar modo al pubblico femminile, dalle più giovani alle adulte, stimolando una riflessione sul valore di sé stessi e delle proprie emozioni.

Il viaggio descritto da Giovanna Pappalettera non è solo fisico, ma soprattutto mentale: si tratta di un vero e proprio percorso volto alla consapevolezza di sé.

Acquista il libro

https://amzn.eu/d/0fA3E6lr



Storia dell’autrice

Giovanna Pappalettera è nata a Roma e lavora come insegnante di sostegno alle scuole superiori. Sin da bambina, è sempre stata incline alla lettura e alla scrittura, i suoi “antidoti contro il mondo”. Ha già pubblicato tre romanzi: con Alcheringa Edizioni “Io, nonostante tutto sono viva”; con Blueberry Edizioni “E ora puoi baciare la fotografa”; in self “Un caffè, per favore”. Infine, con Edizioni Effetto ha pubblicato l’ultimo romanzo, “Strappi di luce”.

I suoi libri indagano la realtà e le sue dinamiche, prendendo in considerazione la psiche e le emozioni dei personaggi.





Facebook: https://www.facebook.com/giovanna.pappalettera88

Instagram: https://www.instagram.com/giovanna_pappaletterautrice