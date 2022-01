Il Film Petali di Rosa diretto da Maximo De Marco e interpretato da un cast di attori come il Premio David di Donatello Antonella Ponziani, Claudia Koll e Vincenzo Bocciarelli , supera le 60.000 visualizzazioni sulla piattaforma you tube e si aggiudica il Film Web Awards 2022 come uno dei film piu' visti sul web!

Gia' vincitore del Festival del Cinema di Salerno e del Cavallo d'Argento RAI alla regia, menzione speciale dalla CEI come film d'autore e al Levante Film Festival , “Petali di Rosa” torna a far parlare di se' anche nell'era dei social...un film definito dalla stampa Nazionale “Il Film dei miracoli!” per alcuni fatti straordinari accaduti durante la lavorazione del film , tra cui l'apparizione di Suor Rosa Roccuzzo, la suora raccontata nel film, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, morta in odore di santita' nei primi del 900” e che ha segnato una conversione spirituale per il regista del film, per l'attrice Antonella Ponziani e per Sister Cristina e per l'attore Vincenzo Bocciarelli, oltre allo scenografo Johannes Biazzo e a tutta la troupe e il cast artistico che ha preso parte al film! Ma i fatti straordinari, legati al film, continuano ancora oggi , dove arrivano molte segnalazioni di conversioni da chi ha semplicemente visto il film sul web o in tv!

Da oggi “Petali di Rosa” approda anche sulla piattaforma multimediale e televisiva in simulcasting www.x-movie.it in alta definizione e sempre fruibile gratuitamente!

Molto toccante la testimonianza del regista Maximo De Marco nel descrivere la sua esperienza sul set del film e la sua conversione : “ Come sia giunto fin qui non so, ma di una cosa sono certo, Gesu' ha incrociato il mio cammino e mi ha chiesto di camminare con lui...e da amore e' nato amore e quest'amore ha un nome “Suor Rosa” che con le parole che ha sussurrato al mio cuore: “Mi adagero' sul tuo cuore come un petalo di rosa...e nel silenzio ti riempiro' d'amore”...ha ispirato il mio film!