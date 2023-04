Proseguono gli appuntamenti No'hma dedicati alla danza. Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, nella settimana della Design Week 2023, lo Spazio Teatro No'hma ospita lo spettacolo From Malta with love, pièce di danza contemporanea della maltese Moveo Dance Company, nona concorrente del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro.



From Malta with love si compone di due atti, ciascuno incentrato su una diversa tematica legata alla società contemporanea. In The traitor, il "traditore" è l'anticonformista, l'individuo che sceglie di non adeguarsi alla mentalità dominante. I performer interagiscono con una struttura metallica scomponibile, il cui design delimita e delinea, di volta in volta, lo spazio delle dinamiche sociali evocate in scena. "I am Alex", seconda parte della perfomance, mira invece a esplorare il concetto di ego e autocompiacimento tipico dell'odierna cultura narcisistica. Le musiche alternano pezzi della tradizione greca a brani contemporanei.



Si segna così un'altra tappa del percorso di danza inaugurato dagli artisti napoletani di Memento: «La danza, linguaggio universale, occupa un posto particolare nella Stagione di quest'anno, lungo un filo che unisce le eccellenze e le realtà più creative e innovative da tutto il mondo» afferma con orgoglio la Presidente del Teatro Livia Pomodoro. E aggiunge: «Tra la ricchezza degli appuntamenti del Fuorisalone 2023, No'hma offre la possibilità di gettare uno sguardo sull'attuale panorama culturale di Malta, isola al centro del nostro Mar Mediterraneo e nodo, nei secoli, degli scambi tra popoli e culture, proprio ciò che ambisce a a essere No'hma con il suo Premio».



Moveo Dance Company è tra le principali compagnie di danza di Malta. Dorian Mallia, suo direttore artistico e fondatore, coinvolge attivamente tutti i performer, di provenienza nazionale e internazionale, nel processo creativo di ogni suo lavoro. L'ethos artistico di Moveo Dance Company si evolve intorno alla ricerca del nuovo e di ciò che può suscitare ambiguità nella performance; anche lo studio costante del corpo in movimento è essenziale.

LA RASSEGNA



Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No'hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 143 spettacoli per un totale di più di 80.000 spettatori, che grazie allo streaming e all'Onlife sono sparsi in tutto il mondo.



Spettacoli mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, ore 21.

L'ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a [email protected] o chiamando il numero 02/45.48.50.85.

From Malta with love



coreografie di

Diane Portelli e Dorian Mallia

musiche di

Mario Sammut e Albert Garzia

ballerini

Charlotte Carpentier, Cindelle Bouard, Gabriele Farinacci, Victor Hermundstad e Irene Nocella