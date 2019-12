Un quadro di Pablo Picasso, "Nature morte", valutato 1 milione di euro, sarà messo in palio ad una lotteria di beneficenza.

Come poterlo vincere? Acquistando un biglietto da "soli" 100€.

L'iniziativa è dell'associazione francese Aider les Autres il cui obbiettivo è raccogliere almeno 20 milioni di euro per finanziare un progetto della Ong "Care in Africa" per aiutare 200.000 persone in circa 150 comunità in Camerun, Madagascar e Marocco ad accedere all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

Un milione di euro, andrà comunque al proprietario del dipinto, il collezionista David Nahmad.

Il sorteggio si svolgerà a Parigi il 6 gennaio 2020. I biglietti sono in vendita su Internet.