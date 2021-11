Nella sua BIO (o presentazione) troverete scritto: "my idea of music is oriented to the future".

Marco Pernice, chitarrista e produttore italiano, singolo dopo singolo sembra confermare questa affermazione che potrebbe suonare un po' arrogante, ma viva la faccia, i fatti vanno proprio in questa direzione.

Dopo aver pubblicato il videoclip di "My mind" su YouTube, è uscito NO FUNKY DOWN, brano che assimila le sperimentazioni e gli arrangiamenti degli ultimi 3 anni.

Come da prassi consolidata da Pernice (o dal suo ufficio stampa), il pezzo è da giorni in rotazione sul circuito indie radio internazionale, già in qualche classifica locale in Australia, già in qualche podcast e radioshow in giro per il globo. Il motivo di tanto dinamismo lo ritrovo nel sound sempre in bilico tra dancehall e concerto rock.

Funk, elettronica, melodia e chitarre elettriche sempre in evidenza e ben miscelate, creano un mood originale e gradevole all'ascolto, ma la tentazione di muovere le gambette e buttarsi in pista, è tanta. Vi invito ad ascoltare la traccia dal video qui allegato per giudicare (e magari dissentire, come è giusto che sia).

La linea vocale, filtrata ed effettata è una delle cose che più mi convince di questo singolo, senza ricorrere al solito ed abusato vocoder, l'autore tira fuori un suono vocale personale, della serie o così o niente!! Insomma che si tratti di electrofunk o edm o funkrock o definizione dopo definizione, il risultato sembra essere gradito e gradevole.Seguono i link per chi volesse approfondire e ascoltare qualcosa in più, e magari ballare un po'.

Di Sara Lovano