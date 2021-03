Inizierà mercoledì 10 marzo la seconda parte dei test pre-campionato per la stagione 2021 di MotoGP, con i piloti che avranno altri tre giorni per provare le nuove moto sulla pista di Losail in Qatar, dove a fine mese si disputerà il primo gran premio dell'anno.

Nelle prime due giornate di prove, disputatesi lo scorso fine settimana, hanno brillato Fabio Quartararo e Jack Miller, che sono sembrati subito a loro agio sulle nuove moto che nel 2021 li vedranno sicuramente protagonisti, rispettivamente, nei team ufficiali Yamaha e Ducati.

Lo stesso dicasi per Johann Zarco che è approdato alla Pramac Racing. Da non dimenticare neppure le nuove matricole di questa stagione, Jorge Martin (Pramac Racing), Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) e Luca Marini (SKY VR46 Avintia Racing) che correranno con la Desmosedici GP e che sembrano aver già preso sufficiente confidenza con il motore V4 di Borgo Panigale, tanto da superare i 340 km/h durante le prove.

Abbottonati, per il momento, i due piloti di casa Suzuki che però danno l'impressione di poter ottenere di più di quanto hanno finora mostrato in pista. Anche KTM è alla ricerca del miglior assetto e non sembra badare, per il momento, a voler stupire gli avversari, così come la Honda, che però qualcosa delle sue potenzialità ha già fatto vedere con Bradl, mentre Pol Espargaro sta ancora cercando di capire come padroneggiare al meglio la nuova moto.

Al contrario, Aprilia non si è per nulla nascosta, con Aleix Espargaro 1° e 3° dopo i primi due giorni di test, grazie alle novità messe a disposizione dal team Gresini con il nuovo motore, il telaio più leggero, i nuovi scarichi e il nuovo forcellone in carbonio.

A proposito. Marc Marquez non è tra i piloti presenti in Qatar per i test, ma non si esclude che il 28 marzo possa prendere il via nel primo GP del 2021.