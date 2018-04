Speciale cerimonie con bomboniere gustose per tutte le occasioni

Apre oggi una nuova sezione dello shop, estensione di un’idea nata più di un anno fa e adesso messa in pratica. Stiamo parlando della sezione “Speciale Cerimonie“, dove confluiranno idee per le vostre feste speciali.

La sezione Speciale Cerimonie

Nasce con l’intento di offrire ai nostri visitatori e clienti alcune idee per i vostri ospiti speciali. Nella sezione Speciale Cerimonietroverete idee semplici per omaggiare i vostri ospiti con una bomboniera ricordo in occasione delle vostre feste importanti. Matrimonio, battesimo, prima comunione o cresima, ma anche le nozze d’argento o le nozze d’oro, una laurea o una specializzazione, insomma fate voi. Ci sarà in futuro l’inserimento di altri oggetti (e non solo) da utilizzare e sfoggiare in queste occasioni, vi spiegheremo di volta in volta come. Tutte le bomboniere hanno al centro un prodotto sardo, scelto tra le nostre produzioni di qualità.