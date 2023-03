Stiamo vivendo forse uno dei più gravi episodi di siccità degli ultimi decenni: manca acqua, i ghiacciai si stanno ritirando e allora perché non puntiamo sui desalinizzatori?

La pochissima pioggia caduta negli ultimi 6 mesi ha messo in gravissima difficoltà soprattutto il Nord Italia. All’appello, su tutto il territorio nazionale, mancano circa 40 miliardi di metri cubi di acqua (dati del rapporto mensile di Meteo Expert).

E la condizione in cui ci troviamo è particolarmente grave anche per l’assenza di neve sulle nostre montagne già all’inizio della stagione estiva e per il grande caldo, che sta dando il colpo di grazia, aumentando l’evapotraspirazione, processo per cui l’acqua contenuta in piante, terreni e specchi di acqua si trasferisce in atmosfera.