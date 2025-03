Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza sulla sua importanza e per sottolineare l'urgenza di adottare pratiche di gestione sostenibile, il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua.

Il tema del 2025 è "La conservazione dei ghiacciai" e sottolinea la necessità di proteggere i ghiacciai che immagazzinano e rilasciano acqua vitale per l'acqua potabile, l'agricoltura e l'energia.

L’acqua è un elemento imprescindibile per la vita e per lo sviluppo delle società, ma oggi più che mai è minacciata da inquinamento, sprechi e cambiamenti climatici.

A causa dell’inquinamento, ogni anno circa 4 miliardi di tonnellate di acque reflue non trattate vengono riversate nell’ambiente, compromettendo la qualità di fiumi, laghi e falde acquifere. In Europa, il 60% dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee presenta livelli di contaminazione preoccupanti dovuti all’uso intensivo di pesticidi e fertilizzanti. Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici, il rapido ritiro dei ghiacciai sta alterando i flussi d’acqua, con conseguenze significative per le persone e l’ambiente.

Secondo le Nazioni Unite, circa 2,2 miliardi di persone non hanno accesso a servizi di acqua potabile sicura, mentre oltre il 40% della popolazione mondiale affronta problemi legati alla scarsità idrica.

"L’Acqua, risorsa fondamentale per la nostra vita – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – è sempre più a rischio, anche a causa degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Assistiamo alla grande concentrazione di piogge in un tempo sempre più ristretto e in modo speculare a dei periodi di siccità sempre più estesi. Quello che però sta succedendo è che non teniamo adeguatamente in conto la tutela di questa risorsa, tanto che, spesso, alla siccità si risponde erroneamente aumentando i prelievi, la captazione delle sorgenti. Dobbiamo invece puntare a diminuire gli sprechi, a razionalizzare il suo utilizzo in tutti i settori perché non possiamo permetterci il lusso di guardare al futuro perpetuando comportamenti irresponsabili, che impoveriscono gli ecosistemi, a partire da nostri fiumi. Abbiamo noi l’onere di curare e gestire l’acqua che è alla base della nostra esistenza e di tutti gli altri esseri viventi".