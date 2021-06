E' stato un periodo Covid-19 di quotidiano lavoro musicale per Modus Dj, produttore e dj salentino che da tempo vive e lavora a Milano. La sua house è ormai piuttosto conosciuta tra gli amanti del genere, un genere che da sempre mette insieme ritmo e melodia. "Ho lavorato un bel po' in studio... e ho quindi pronte ben due produzioni", racconta Modus Dj. "Una produzione uscirà nel 2021 su Purple Music e si chiama 'I Still Remember'. Non sono da solo, in questo progetto. Con me anche Speciale e la voce di Vale Moi. Il brano è un mix di sonorità eleganti, una voce bomba, un andamento 'pettinato'. Chiaramente uscirà su Purple Music, come tutte le mie più recenti produzioni".

Per chi non lo sapesse, Purple Music, il regno di Jamie Lewis, è uno dei punti di riferimento nel mondo per chi ama la house più sofisticata. Se la voce di Vale Moi non è una bellissima novità, è davvero importante sottolineare anche la collaborazione tra Modus ed il chitarrista Franco Speciale, con cui Modus tra l'altro aveva già collaborato in passato. La carriera di Franco Speciale è un fluire continuo di collaborazioni importanti. Già nel '94 suonava con Carlo Marrale (fondatore storico dei Matia Bazar), nel 2005 accompagnava il cantautore Franco Simone nella sua tournée estiva. Dal 2006 in poi ha suonato spesso in trasmissioni Rai, suonando con artisti come Riccardo Cocciante, Gigi D'Alessio, Renzo Arbore, Fausto Leali, Paolo Belli e tanti altri. Sarebbe già abbastanza, ma c'è anche una collaborazione con un chitarrista d'eccellenza come Stochelo Rosenberg.