Quest'anno la categoria Miglior canzone originale ai prossimi Oscar potrebbe avere già un vincitore, dato che parte favorita l’ironica “I’m Just Ken” (Barbie) cantata da Ryan Gosling. La inseguono “Road the freedom” scritta ed eseguita da Lenny Kravitz per il biopic Rustin, e “Peaches” cantata da Jack Black nel film The Super Mario Bros. – Il film.

Tra le altre canzoni in pole position per la nomination spiccano: "What Was I Made For?"firmata da Billie Eilish e Finneas per il film Barbie, "This Wish" scritta da Julia Michaels e Benjamin Rice e cantata dal premio Oscar Ariana DeBose per il film d'animazione di prossima uscita Wish, oltre ad altre 10 canzoni particolarmente apprezzate dagli addetti del settore.